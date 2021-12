Viabilità delle Serre, Mangiardi: “Un milione e 300mila euro per interventi di messa in sicurezza”

“Profondamente soddisfatto” e convinto della necessità di dare vita ad “un nuovo percorso che l’Amministrazione deve guidare”. Il consigliere provinciale Carmine Mangiardi, nel corso dell’ultima seduta, si è soffermato sul momento amministrativo della Provincia di Vibo Valentia determinato dal periodo difficile che vive la nostra comunità, che “ci rende consapevoli che i problemi vanno affrontati dalla politica con forte senso di responsabilità al fine di supportare, per quanto di nostra competenza, le economie del territorio e ridare maggiore slancio e impulso economico finanziario a questo Ente dopo anni di dissesto”.

Il principale motivo di soddisfazione è dovuto “all’iscrizione in bilancio di quota parte dell’avanzo vincolato derivante da economie di cui all’OPCM 3297/2003 per un importo di 1.289.353,37 euro per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della rete stradale che interessa il territorio montano con diversi interventi:

S.P. 43. Brognaturo – Acqua del Sorcio per un importo di 300.000 euro;

S.P. 58. Arena – Serra San Bruno per un importo di 300.000 euro;

S.P. 94 (ex 501) Mongiana – Fabrizia – Croceferrata di 100.000 euro;

S.P. 49. Mongiana Faggio del Re per un importo di 200.000 euro;

S.P. 11. Vibo Valentia – Triparni – Portosalvo per un importo di 150.000 euro;

S.P. 53. Vazzano – Vallelonga – per un importo di 239.353,37 euro”.

Si tratta di interventi ormai in fase di progettazione e che “a breve saranno appaltati per dare corso ai lavori”.

Nello specifico, per quanto riguarda l’intervento sulla S.P. 43 risulta in fase di appalto un altro intervento di 100.000 euro.

Ad accendere i fari sullo stato della S.P. 43 era stato il compianto sindaco di Brognaturo Cosmo Tassone che, lamentando disagi per la circolazione e conseguenti problemi di ordine economico e sociale, aveva coinvolto in una serie di iniziative i sindaci dell’area interessata e aveva ripetutamente sollecitato sia il consigliere Mangiardi sia il presidente Salvatore Solano. Azioni decise che adesso portano i loro frutti.