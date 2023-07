Viabilità del Vibonese,  urgente riaprire la strada provinciale 45 “Angitola – Polia”

Approfondito sopralluogo sulla Sp 45 Angitola – Polia, chiusa oramai da alcuni giorni, alla presenza del sindaco di Polia Luca Alessandro, del vicesindaco Francesco Luciano Gigliotti, della responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Vibo Valentia Maria Giovanna Conocchiella e dell’istruttore tecnico dell’ente intermedio vibonese Alfonso Marasco.

Presenti anche il responsabile provinciale della protezione civile regionale Vincenzo Iacopino e il consigliere regionale Francesco De Nisi.

Nel corso del sopralluogo è emersa la necessità di procedere ad una verifica della stabilità dei versanti resi instabili dalle precipitazioni delle settimane scorse.

La situazione è apparsa in tutta la sua drammaticità visto che la soluzione delle criticità riscontrate richiede lo stanziamento di fondi ingenti.

In questa direzione, anche grazie al presidente Corrado L’Andolina, la provincia di Vibo Valentia ha chiesto un finanziamento di 2.5 milioni di euro.

Tutti i partecipanti al sopralluogo hanno convenuto di procedere immediatamente all’esecuzione di indagini geognostiche per verificare una possibile apertura dell’arteria già per il mese di agosto in attesa di progettare e appaltare lavori più consistenti di sistemazione definitiva.

Dal canto suo il consigliere De Nisi ha manifestato l’impegnato ad adoperarsi col dipartimento della Protezione Civile regionale affinché nella prossima ordinanza nazionale venga inserita la strada per Polia.

Collaborazione per velocizzare i tempi di apertura, invece, ha assicurato il sindaco di Polia assicurando tutta l’assistenza affinché la comunità poliese venga immediatamente affrancata dall’isolamento.