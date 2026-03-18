Viabilità del Vibonese in ginocchio: frane e cedimenti bloccano i collegamenti fra le Serre ed il capoluogo di provincia

Seri problemi per la viabilità nel Vibonese. È infatti una vera e propria impresa raggiungere il capoluogo di provincia partendo dalle Serre. Anas è impegnata sulla strada statale 182 “delle Serre Calabria”, a seguito del maltempo, per interventi di rimozione di materiale franato e messa in sicurezza in corrispondenza del km 32,500 e in tratti saltuari fino al km 40,000, nel territorio comunale di Soriano Calabro in provincia di Vibo Valentia.

Le attività sono in corso senza sosta con l’impiego di personale e mezzi. I rilevanti volumi di terreno mobilitati hanno determinato l’interdizione temporanea della circolazione nel tratto interessato.

La viabilità alternativa è garantita attraverso percorsi segnalati in loco.

La riapertura al traffico è prevista a senso unico alternato entro le prossime 24-48 ore, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.

Anas raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto della segnaletica.

Si registrano, inoltre, un cedimento sul tratta di strada che collega Vazzano e Vallelonga con conseguente interdizione al traffico ed un avvallamento della carreggiata nella strada che da San Nicola da Crissa porta a Capistrano.