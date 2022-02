Via libera all’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti a chi si trasferisce a Fabrizia o apre un’attività economica

La Giunta comunale di Fabrizia, guidata dal sindaco Francesco Fazio, ha deciso di destinare le risorse previste dal “Fondo di sostegno ai Comuni marginali” agli interventi di concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole che rimarranno in esercizio per un periodo di almeno 5 anni. Inoltre, potranno essere concessi contributi a favore di coloro che trasferiranno la propria residenza e dimora abituale a Fabrizia, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale nel limite di 5mila euro. Il Comune di Fabrizia, essendo colpito dal fenomeno dello spopolamento e in considerazione delle carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, ha ricevuto per il triennio 2021-2023 la somma di 200.118,31 euro che dovrà essere utilizzata proprio per “favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico”.