Via libera alla pesca delle vongole sottotaglia, Giusi Princi: “Battaglia vinta, al lavoro per tutelare anche la pesca calabrese”

“Importante successo al Parlamento europeo: la Commissione Pesca ha confermato la deroga che consentirà per altri quattro anni la pesca delle vongole sottotaglia nell’Adriatico. Una battaglia condotta e vinta da Forza Italia, delegazione italiana del PPE, per difendere il lavoro, la tradizione e l’eccellenza della pesca italiana. Abbiamo fatto squadra, unendo le forze con gli europarlamentari italiani, per tutelare i nostri pescatori, le imprese e le marinerie”. Lo afferma l’eurodeputata Giusi Princi, che ha preso parte ai lavori in Commissione Pesca, partecipando al voto che ha respinto l’obiezione spagnola, dando di fatto il via libera alla deroga che consente, fino alla fine del 2030, la pesca delle vongole di dimensioni inferiori ai 25 millimetri nelle acque dell’Adriatico.

“È una decisione – prosegue – che riconosce le specificità del nostro mare e la sostenibilità del modello italiano. Questa è la politica che in Europa può fare la differenza: lavoriamo per un’Unione capace di rispondere concretamente alle istanze delle nostre regioni costiere, coniugando sostenibilità ambientale, tutela dell’occupazione e sviluppo locale. Un impegno che, anche attraverso il mio voto, ha centrato un traguardo di grande rilievo.

Si tratta – evidenzia – di un risultato che rafforza un comparto strategico per il Paese, che impiega circa 1.500 operatori e genera quasi 55 milioni di euro di fatturato. Un grazie sincero ai colleghi eurodeputati Flavio Tosi, Marco Falcone ed Herbert Dorfmann con i quali, anche in questa circostanza, abbiamo fatto squadra e a tutti gli europarlamentari italiani che, trasversalmente, hanno sostenuto e condiviso la battaglia di Forza Italia in Parlamento, contribuendo al raggiungimento di un importante risultato a beneficio della nostra pesca. La battaglia per il comparto prosegue: ho recepito – conclude – le necessità espresse dai pescatori di Bagnara Calabra e sto lavorando a soluzioni concrete per la tutela della pesca artigianale nel nostro mare”.