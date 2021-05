Via il ticket sanitario per gli operatori della sicurezza per infortuni sul lavoro. Lega Serra: “Risposta alle reali esigenze”

La Lega di Serra San Bruno esprime “viva soddisfazione” per l’approvazione da parte del Consiglio regionale della mozione presentata dai consiglieri leghisti Mancuso, Minasi, Molinaro e Raso che prevede l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, per gli infortuni occorsi in servizio.

“Questa iniziativa – spiegano gli esponenti serresi del partito di Salvini – risponde ad un’esigenza di giustizia in quanto gli operatori delle forze dell’ordine e del soccorso pubblico spesso sono stati costretti a subire la beffa: in caso di aggressione e di conseguenti cure mediche hanno anche dovuto pagare il ticket sanitario. Il provvedimento restituisce quindi equità al sistema e conferma la concreta vicinanza della Lega non solo al comparto della sicurezza, ma a tutti gli operatori sociali che sollevano specifiche e giuste istanze. Il nostro partito – concludono – proseguirà su questo cammino costruito sulle reali esigenze della comunità”.