Vertice Regione-Anas per fare il punto su stato di avanzamento dei lavori in corso e interventi da programmare

Il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, su delega del presidente Roberto Occhiuto, alla presenza del dirigente generale del dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, Claudio Moroni, ha incontrato oggi i vertici di Anas Calabria per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori in corso e sugli interventi da programmare lungo la rete stradale e sui ponti di competenza dell’Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

All’incontro, svoltosi presso la Cittadella regionale di Catanzaro, hanno partecipato per Anas Calabria il responsabile territoriale Luigi Mupo ed il dirigente tecnico dell’Area gestione rete Nico Curcio.

Nel corso della riunione è stata annunciata una notizia di particolare rilievo: dopo un lungo periodo di attesa, è ormai imminente la pubblicazione del bando di gara per l’appalto del nuovo svincolo di Cosenza Nord in località Settimo di Rende.

È inoltre prevista, a breve, la convocazione della conferenza dei servizi per la realizzazione di un nuovo svincolo a rotatoria all’altezza dell’incrocio attualmente regolato da impianto semaforico tra la SS534 e la SS106 a Sibari. Infrastruttura strategica in un’area purtroppo interessata in passato da gravi incidenti stradali.

Per quanto riguarda il territorio catanzarese, è stato confermato che entro la prossima primavera la galleria del Sansinato sarà restituita alla piena fruibilità. Entro dicembre, inoltre, sarà completato l’intervento di illuminazione del ponte Morandi; contestualmente verranno riprogrammati e portati a termine i lavori di manutenzione dell’opera.

In merito alle rotatorie di San Sostene, Sant’Andrea e Monasterace, è stato comunicato che le attività di progettazione sono in fase di ultimazione.

Inoltre, nell’area prossima alla Cittadella regionale, sarà avviata a breve la progettazione di una nuova rampa di accesso agli uffici della Regione e all’azienda universitaria “Dulbecco”, con l’obiettivo di alleggerire il traffico veicolare allo svincolo, in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

È stata inoltre avanzata la richiesta di programmare un nuovo collegamento sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro, al fine di garantire un accesso diretto all’area industriale di Lamezia.

Infine, Regione e Anas hanno concordato di imprimere una decisa accelerazione ai lavori relativi alla frana di Tiriolo, attualmente rallentati per alcune criticità di cantiere. Il completamento dell’intervento consentirebbe di pianificare significativi lavori di miglioramento del tracciato che dalla SS 280 conduce verso l’area interna compresa tra Marcellinara e Decollatura, offrendo una risposta concreta alle esigenze di mobilità del territorio anche alla luce della mancata realizzazione della strada del Medio Savuto.

“L’incontro odierno – ha dichiarato il vicepresidente Mancuso – conferma la forte sinergia istituzionale tra la Regione Calabria e Anas, finalizzata a dare risposte concrete ai territori. Stiamo lavorando per superare ritardi storici e garantire infrastrutture più sicure, moderne ed efficienti, nella consapevolezza che la viabilità rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Calabria”.