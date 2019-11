Vertice fra “La Serra rinasce” e “In alto volare”: confermata l’alleanza per le prossime elezioni comunali

È stato un momento utile per elaborare una riflessione a 360 gradi, per fare il punto della situazione e per disegnare una strategia politico-amministrativa da attuare nelle prossime fasi.



I rappresentanti dei gruppi di “La Serra rinasce” e “In alto volare” si sono ritrovati ieri sera in un noto locale cittadino al fine di approfondire il confronto ed esprimere le conseguenti valutazioni. L’incontro si è svolto, secondo alcuni dei partecipanti, in “un clima di condivisione ed entusiasmo” determinato dalla “consapevolezza di aver già centrato molti dei punti del documento programmatico” che è stato alla base dell’accordo siglato a marzo. Oltre alla ricapitolazione del lavoro svolto (avvio del distacco da Sorical e potenziamento della rete idrica, interventi sulla viabilità, azioni sulle strutture sportive, attività per portare avanti il Psc, programmi di sviluppo per le aree interne), è stato rivolto lo sguardo al futuro. In questo senso, sembra scontata la prosecuzione di questa alleanza anche in occasione delle prossime elezioni amministrative, visto che finora “la collaborazione e la sinergia hanno dato i frutti sperati”. La stessa scelta della sede non privata dello spazio in cui ha avuto luogo il momento conviviale dimostra l’intenzione di palesare questo approccio alla competizione amministrativa: quindi una decisione “chiara” nata dalla volontà di proseguire su un percorso che è ritenuto “efficace”. Ovviamente, mancando un anno e mezzo al responso delle urne, tanti progetti devono essere messi a punto, ma la linea sembra ormai tracciata.