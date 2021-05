Verso una Sorical interamente pubblica, la Lega di Serra: “Spirlì e Calabretta proiettano la Calabria verso una gestione più equa ed efficiente”

“La riorganizzazione del servizio idrico integrato nell’intero territorio regionale che farà diventare interamente pubblica la Sorical segna uno spartiacque rispetto al passato e costituisce un passo avanti verso una gestione più equa ed efficiente del sistema”.

La Lega di Serra San Bruno manifesta soddisfazione per l’approvazione della delibera di Giunta regionale con la quale “si pongono le basi per l’uscita del socio privato e per la costituzione di una società a totale partecipazione pubblica” e rende merito al commissario della Sorical Cataldo Calabretta per “il grande impegno profuso e per i risultati ottenuti”.

“Nel corso degli anni – sostengono gli esponenti locali del partito di Salvini – abbiamo assistito parole ed annunci, adesso finalmente tocchiamo con mano i fatti. Inoltre, questa decisione consentirà alla Regione di poter accedere a rilevanti risorse economiche da impiegare per investimenti su acquedotti, miglioramento delle reti idriche e fognarie ed impianti di depurazione”.

“Vanno riconosciute al presidente Nino Spirlì – aggiungono – le doti della concretezza, della determinazione e della lungimiranza, con le quali ha prodotto effetti benefici per tutta la comunità calabrese attraverso scelte chiare e nette che stanno proiettando la Calabria verso nuovi e più prosperi orizzonti”.