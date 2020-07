Verso l’installazione di un ATM per l’erogazione di denaro a Nardodipace, l’Amministrazione: “Ora l’attivazione di un Ufficio Mobile”

Potrebbero esserci novità di rilievo per la comunità di Nardodipace. Sabato scorso, un gruppo di tecnici della società Poste Italiane Spa ha effettuato un sopralluogo nei locali dell’Ufficio di Poste Italiane di Nardodipace, al fine di verificare le condizioni tecniche necessarie per l’installazione, all’esterno dell’ufficio medesimo, di un A.T.M. Postamat per l’erogazione automatica di denaro.

Secondo quanto fatto intendere dall’Amministrazione comunale, esisterebbero “tutte le condizioni per l’installazione dello sportello automatico” e che, pertanto, dovrebbero essere avviati i lavori per rendere l’A.T.M. operativo “entro il mese di settembre prossimo”.

“Nel ringraziare Poste Italiane Spa per avere accolto con favore la nostra richiesta di fornire un servizio utile per la nostra comunità – afferma il sindaco Antonio Demasi – ci corre l’obbligo di sollecitare, cosa che ha già fatto anche il prefetto di Vibo Valentia, l’attivazione di un Ufficio Mobile di Poste Italiane, con funzionamento almeno settimanalmente, soprattutto per soddisfare le esigenze dei pensionati che per ritirare la pensione si devono sottoporre a viaggi estenuanti di diversi e diversi chilometri”.

La squadra che sostiene il primo cittadino segnala “l’esemplare lavoro svolto dal coordinatore dell’Ufficio delle Poste di Nardodipace, Ivano Idà, il quale, per tutto il periodo di blocco per l’emergenza Coronavirus, è stato, non solo sempre presente, bensì, lo stesso, nel rispetto della normativa anti Covid-19, ha assolto la sua funzione con amore verso i cittadini-utenti e passione per il lavoro, svolto sempre con professionalità, prodigandosi continuamente per limitare i disagi di quanti si rivolgevano al suo ufficio per la soluzione di un problema. Non c’è stata neve o ghiaccio, acqua o vento che abbia impedito al signor Ivano Idà di essere presente in ufficio. Con questo suo comportamento – è la conclusione – ha attirato su di sé la stima e l’affetto di tutti i cittadini. E anche la nostra”.