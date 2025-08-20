Verso le Regionali: il PD convoca la Direzione per venerdì

Si è svolta oggi, a Lamezia Terme, una riunione della Conferenza dei Segretari provinciali del Partito Democratico, allargata ai parlamentari e al Gruppo regionale.

Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sul lavoro svolto per la costruzione di una coalizione “larga e plurale – come si legge in una nota dello stesso PD – che ha portato attorno a un tavolo tutte le forze che si riconoscono nell’alternativa alla destra. Il serio e responsabile lavoro che avevamo messo in campo ha consentito di aprire un dialogo autentico e di affermare un metodo inclusivo, soprattutto di fronte alle dimissioni farsa del presidente Occhiuto, che hanno confermato, ancora una volta, la fragilità e l’inaffidabilità della destra al governo della Calabria”.

“In questa fase – recita il comunicato – il Partito Democratico ha messo in campo generosità e senso di responsabilità, anteponendo l’interesse collettivo a ogni logica di parte, per favorire la più ampia convergenza possibile. La costruzione dell’alternativa, infatti, passa dalla unità della coalizione che è e resta l’obiettivo prioritario.

Ora, però, è il momento di compiere un passo in avanti. Quello decisivo.

Il Partito Democratico della Calabria è pronto a lavorare per l’unità della coalizione con autorevolezza e coraggio, assumendosi fino in fondo la responsabilità di dare una prospettiva nuova e concreta alla nostra regione.

Per questo è convocata la Direzione regionale per venerdì prossimo”.