Verso le Regionali: annullata la riunione del Progetto Riformista

20 Agosto 2025

Annullata la riunione prevista per oggi, ore 16, alla sede regionale di Azione a Lamezia Terme.

Era la mossa di Federazione Riformista, Azione, Italia Viva, Psi, Pri, +Europa e Mezzogiorno Federato che avevano convocato PD, M5S e AVS.

