Verso le nuove Circoscrizioni: giovedì l’assemblea pubblica a Pellaro

Si terrà giovedì 30 aprile, presso il Centro Civico “Cosimo Cardea” di Pellaro a partire dalle 18.00, un’assemblea pubblica dedicata al tema delle Circoscrizioni. Un’iniziativa che «nasce con l’obiettivo di informare il territorio sulla riforma di decentramento approvata nei mesi scorsi e che cambierà il sistema di governo della nostra città». A spiegalo è il presidente della II Commissione Affari Istituzionali Giuseppe Marino che ha seguito e curato l’iter di approvazione della riforma in Consiglio comunale.

«Il 24 e 25 maggio i cittadini di Reggio Calabria saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco di Reggio Calabria, – aggiunge Marino – ma andranno anche a definire le nuove circoscrizioni per la prima volta. Ritengo quindi fondamentale promuovere incontri come questo, in vista delle elezioni amministrative, volti ad informare i cittadini e a raccontare come abbiamo immaginato il nuovo sistema di decentramento».

Prenderanno parte all’incontro l’avvocato Luigi Rosace, candidato alla presidenza della IV Circoscrizione Reggio Sud, e il sindaco Domenico Battaglia.