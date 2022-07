Il 3 agosto inizia un tour di Matteo Salvini in Calabria che lo porterà prima a Cosenza, poi a Catanzaro e, infine, a Reggio Calabria. Sarà una campagna elettorale intensa che dovrà occuparsi di temi concreti ed importanti per superare un momento di gravissima difficoltà per le famiglie, le imprese e il Paese intero.

La Lega, in Calabria, al fine di raccordare al meglio la campagna elettorale, ha nominato un responsabile che curerà tutti gli eventi: il Deputato Domenico Furgiuele.