Verso le elezioni comunali di Serra: Luigi Tassone e Antonio Procopio ospiti di “On the news”

La definizione del quadro politico locale sarà al centro della seconda ora (11:30) di “On the news”, la trasmissione di Radio Serra in onda ogni sabato. A rispondere alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza saranno Luigi Tassone e Antonio Procopio che, oltre a dare un giudizio sull’operato dell’Amministrazione comunale e a riferire sulla loro attività di consiglieri di minoranza, faranno il punto della situazione sulla costruzione di un’alternativa al governo della città, sul sistema delle alleanze e sulla proposizione della lista. Non mancherà un approfondimento sulle criticità e sui progetti che riguardano Serra San Bruno e sulle priorità che non potranno non essere presenti nel programma amministrativo.