Verso la riapertura dell’Ufficio postale a Monsoreto di Dinami: siglato il contratto di locazione

Sembra essere giunta a conclusione la complessa vicenda della riapertura dell’Ufficio postale a Monsoreto di Dinami. Oggi è stato infatti siglato il contratto di locazione fra l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nino Di Bella, e Poste Spa. A margine dell’importante appuntamento il primo cittadino ha ringraziato “Poste Spa per la sensibilità dimostrata e la celerità con cui ha accolto la nostra richiesta per portare a soluzione l’annoso problema delle sede dell’Ufficio postale a Monsoreto. Sottolineo che si tratta di un servizio di grande valore sociale per la comunità, che è costituita prevalentemente da persone anziane che sono state finora costrette a disagevoli spostamenti anche per riscuotere la pensione o per il pagamento di bollettini”. Di Bella ha espresso la sua soddisfazione per aver centrato l’obiettivo di riportare un rilevante servizio in un paese fra i più poveri della Penisola.