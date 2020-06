Verso la nomina del primario di Ortopedia dell’ospedale di Vibo: definita la terna

Prosegue l’azione organizzativa all’interno dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Dopo la nomina del direttore del Distretto Sanitario Unico, attesa da alcuni anni, il commissario straordinario Giuseppe Giuliano procederà tra qualche giorno, con il conferimento dell’incarico del nuovo Primario dell’U.O. di Ortopedia dell’ospedale di Vibo Valentia.

La scorsa settimana la Commissione esaminatrice presieduta dal direttore sanitario aziendale Matteo Galletta, ha infatti completato le relative procedure concorsuali e ha inviato al commissario straordinario la terna all’interno della quale sarà scelto il nuovo direttore di Ortopedia.

Con questo provvedimento il management aziendale aggiunge un ulteriore tassello alla nuova fase operativa avviata da qualche mese.

Un percorso che ha il chiaro obiettivo di “assicurare l’erogazione di servizi più adeguati alle esigenze della popolazione e i cui risultati passano anche attraverso un completo quadro dell’assetto dirigenziale”.

“La nomina del primario di ortopedia andrà a coprire un ambito nevralgico e permetterà di rilanciare l’attività sanitaria in un settore dove la domanda è significativamente elevata” ha commentato il massimo esponente della sanità vibonese.

“Era un atto dovuto per la popolazione vibonese – ha aggiunto – che ha subito, fino ad oggi, troppi disagi per questa carenza. È di fondamentale importanza recuperare il tempo perduto per garantire agli utenti vibonesi servizi di qualità”.

“La nomina del nuovo direttore di Ortopedia consentirà di ripristinare fiducia e dare risposte più certe e concrete alle domande dei cittadini ammalati”.