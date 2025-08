Verso la conclusione dei lavori sulla SP9 nel tratto Laureana di Borrello – Mongiana – Fabrizia – Dinami. Fazio: “Un risultato importante per il territorio”

I lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale 9, nel tratto che collega Laureana di Borrello, Mongiana, Fabrizia e Dinami – includendo le frazioni di Boscoreggio e Monsoreto – stanno finalmente giungendo al termine. Un’infrastruttura fondamentale per la mobilità dell’entroterra vibonese e reggino, attesa da anni da cittadini, pendolari e operatori economici del territorio.

“L’intervento – spiega il sindaco di Fabrizia, Francesco Fazio – rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della viabilità locale e della qualità della vita delle comunità coinvolte. Un ringraziamento va a tutte le istituzioni che hanno collaborato per il raggiungimento di questo traguardo, in particolare alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e alla Provincia di Vibo Valentia per l’impegno profuso. In particolare, ringrazio il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, e la dirigente del Settore Viabilità, ingegner Conochiella, per la dedizione e la competenza dimostrate nel coordinamento dei lavori”.

I sindaci di Laureana di Borrello, Mongiana, Fabrizia e Dinami esprimono inoltre “un sincero ringraziamento all’onorevole Denis Nesci per l’attenzione istituzionale dimostrata e per il sostegno concreto fornito durante l’iter dell’intervento. Il suo contributo – sostengono – ha rappresentato un importante punto di riferimento, confermando, ancora una volta, la volontà di garantire risposte concrete e tempestive ai bisogni del territorio. Questo risultato – concludono – è la dimostrazione di quanto la collaborazione tra enti, istituzioni e rappresentanze locali possa tradursi in opere reali, utili e durature per la collettività”.