Veronese (Reggio Protagonista): “Il porto deve diventare turistico, vivibile, accessibile ai cittadini”

Reggio Protagonista presenta la propria visione per il futuro del Porto di Reggio Calabria: trasformare un’area oggi segnata da degrado, tir e abbandono in un moderno porto turistico aperto ai cittadini, al commercio e al turismo internazionale.

La proposta parte da un intervento strategico immediato: l’elettrificazione del porto per consentire l’attracco delle navi da crociera nella banchina nord, inserendo finalmente Reggio Calabria nei circuiti del turismo crocieristico del Mediterraneo.

Il progetto prevede inoltre:

aree dedicate a piccole e medie imbarcazioni turistiche;

piste ciclabili e percorsi pedonali sicuri tra il centro città e la zona nord, senza passare dalla sopraelevata;

un’area commerciale e un mercato rionale settimanale;

il rilancio di ristoranti, chioschi e attività sul waterfront.

Secondo Veronese, tutto questo può essere realizzato grazie agli investimenti già finanziati, compresi i circa 15 milioni ottenuti tramite il lavoro parlamentare di Francesco Cannizzaro.

“Il porto deve tornare ai reggini — dichiara Veronese — e non essere più un’area invasa dai tir nel cuore della città. Il traffico pesante deve tornare a Villa San Giovanni, mentre Reggio deve puntare sul turismo, sul mare e sullo sviluppo legato anche al Ponte sullo Stretto.”

Per Reggio Protagonista il porto rappresenta una delle più grandi opportunità di rinascita economica, turistica e urbana della città