Verifiche in sale giochi e centri scommesse: gli esiti

Personale della Questura di Crotone Divisione P.A.S.I. – Squadra di Polizia Amministrativa, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Cosenza, ha effettuato controlli amministrativi a Crotone, all’esito dei quali ha conseguito i seguenti risultati:

• presso una sala giochi sala – v.l.t. di via XXV Aprile è stata riscontrata la violazione alle prescrizioni imposte con il regolamento comunale sul gioco lecito, specificamente quella relativa ai limiti orari di esercizio dei congegni elettronici, comunemente denominati “New Slot” e “V.L.T. Videolottery”, fissato dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 22. Si è proceduto ad elevare una contestazione amministrativa per un importo complessivo in misura ridotta pari a 2.500 euro, in quanto, sono stati trovati ancora in esercizio, dopo le ore 13 e prima delle ore 17, 5 apparecchi videoterminali “V.L.T. Videolottery”. Quanto sopra in violazione all’articolo 19 comma 3 e 6 del citato regolamento comunale.

• presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata accertata la presenza di una dipendente risultata essere sprovvista di contratto di assunzione (in nero). In merito si è proceduto ad interessare il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone. È stata, inoltre, riscontrata la non corretta attuazione del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE n. 852/04, irregolarità che è stata prontamente segnalata al competente servizio S.I.A.N. dell’A.S.P. di Crotone;

• presso un’attività di raccolta scommesse di viale Gramsci è stata riscontrata la presenza di una persona che, dal successivo controllo, è risultata essere non autorizzata come preposto nella conduzione della citata attività. Quanto sopra in violazione alle prescrizioni imposte nella licenza del questore. Si è proceduto, quindi, alla relativa contestazione amministrativa ai sensi degli articoli 8, 17 bis, 2° comma del T.U.L.P.S., in quanto il titolare “esercitava l’attività in argomento a mezzo di preposto non autorizzato”, per un importo in misura ridotta pari a 1.032 url, ed è stato, altresì, notificato il contestuale avvio di procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione della citata attività commerciale;

• presso un’attività di internet point, con attivo un punto di ricarica conti online “P.V.R.”, si è proceduto ad invitare il titolare a portare in visione, presso gli Uffici competenti, documentazione relativa alla segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A., non esibita al momento dell’accesso ispettivo.