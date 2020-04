Vergognoso articolo del giornale tedesco Die Welt: “La mafia sta aspettando i soldi da Bruxelles”. Di Maio prende posizione

“Il Die Welt, un importante giornale tedesco, questa mattina ha invitato l’Europa a non aiutare l’Italia perché, ha scritto testualmente il quotidiano, ‘la mafia sta aspettando i soldi da Bruxelles’”. Il ministro degli Esteri dà notizia prende posizione contro il quotidiano e invita la Germania ha dichiarare ufficialmente il proprio biasimo.



“Non voglio aprire polemiche – sostiene Di Maio – perché, francamente, qui in Italia non ne abbiamo nemmeno il tempo, ma lasciatemi dire che trovo vergognosi e inaccettabili i toni usati dal giornale tedesco. Mi auguro che Berlino li condanni e si dissoci.

L’Italia – aggiunge – piange oggi le sue vittime colpite dal Coronavirus, ma ha pianto e piange ancora le sue vittime di mafia. Da ministro degli Esteri non posso accettare che si facciano considerazioni del genere.

Questo non è un gioco, non è una partita tra due o più Paesi. Le persone stanno morendo e l’Europa ha il dovere di rispondere. Serve un messaggio di unità e a chiederlo non è l’Italia, ma tutto il popolo europeo”.