Ventenne arrestato per rapina

Nelle prime ore di oggi personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti del ventenne N.S., di Cosenza, con precedenti di polizia, emessa il 29 dicembre dal Giudice delle Indagini Preliminri presso il Tribunale Ordinario di Cosenza, a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica, perché ritenuto responsabile, in concorso, del reato di rapina.

Gli investigatori della IV sezione “Reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione.” della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, hanno individuato uno dei presunti autori della rapina perpetrata lo scorso 4 dicembre ai danni di un esercizio commerciale di Cosenza. Quella sera, il giovane, unitamente al suo complice, si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, dove con minaccia e lasciando intendere di essere in possesso di un’arma, avrebbe intimato ad un dipendente di aprire la cassa, impossessandosi di circa 900 euro in contanti. I due soggetti si sono poi dati a precipitosa fuga. Nell’immediatezza il personale della Squadra Mobile ha visionato le immagini di tutti i sistemi di video sorveglianza presenti nella zona, acquisito le notizie utili alla ricostruzione dell’evento ed iniziato una serrata attività d’indagine che ha consentito in pochi giorni di individuare uno dei sospettati. La ricostruzione della vicenda fatta dagli investigatori della Squadra Mobile è stata pienamente condivisa dalla locale Procura della Repubblica che ha richiesto e ottenuto dal GIP il provvedimento cautelare restrittivo eseguito a carico di N. S. che, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cosenza. Sono in corso ulteriori accurate indagini per individuare il complice.