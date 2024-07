Venerdì seduta del Consiglio regionale: otto i punti all’ordine del giorno

Il presidente Filippo Mancuso ha convocato il Consiglio regionale per venerdì 26 luglio alle 14:00. Otto i punti all’ordine del giorno:

1) Proposta di provvedimento amministrativo n.169/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2023 dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL)” – (Relatore: consigliere Montuoro);

2) Proposta di provvedimento amministrativo n.170/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconto esercizio 2020 dell’Azienda Calabria Verde “– (Relatore: consigliere Montuoro);

3) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.171/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconto esercizio 2021 dell’Azienda Calabria Verde ” – (Relatore: consigliere Montuoro);

4) Proposta di provvedimento amministrativo n. 178/12^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: “Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2023, della relazione sulla gestione 2023 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi” – (Relatore: consigliere Cirillo);

5) Proposta di provvedimento amministrativo n. 168/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifica del Piano Regione di Gestione dei Rifiuti – Integrazione criterio localizzativo «Fattore pressione discariche»”

– (Relatore: consigliere Raso);

6) Proposta di provvedimento amministrativo n. 177/12^ d’Ufficio, recante: “Effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n.177/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali Caputo, Gentile, De Francesco, Mannarino, Molinaro, Straface, Graziano e Gallo, recante: “Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero” – (Relatore: consigliere De Francesco);

7) Mozione n. 91/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso, Comito, Crinò, De Nisi, Gelardi, Graziano, Montuoro, Bevacqua, Lo Schiavo “Proroga del termine per la riqualificazione meccatronica”;

8) Svolgimento interrogazioni ex art. 121 e 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale.