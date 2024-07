Venerdì pomeriggio presso la sala “Monteleone” del Consiglio Regionale il convegno “Le Donne e la Disabilità. Aspetti Sociali, Psicologici e Giuridici delle Multidiscriminazioni”

Il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, avvocato Ernesto Siclari, rende noto che il 26 luglio alle 17:00 presso la sala “F. Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà il convegno “Le Donne e la Disabilità. Aspetti Sociali, Psicologici e Giuridici delle Multidiscriminazioni”.



L’evento, voluto ed organizzato dal Garante Regionale delle Persone con Disabilità, in collaborazione con l’associazione “Donne Reggine” fortemente attiva sul territorio a tutela delle donne, rappresenta un’importante occasione per discutere delle molteplici sfide e discriminazioni che le donne con disabilità devono affrontare nella nostra società.

Dopo i saluti istituzionali, tra i quali quelli del Consigliere Regionale Salvatore Cirillo e dell’europarlamentare Giusy Princi, introdurrà i lavori del convegno l’avvocato Daniela Vita, Responsabile ufficio staff del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.

A relazionare, il Garante che sottolineerà l’importanza di affrontare le discriminazioni multiple al fine di promuovere una società più inclusiva, la dottoressa Sabina Cannizzaro, presidente dell’associazione “Donne Reggine”, che fornirà una prospettiva sulle sfide quotidiane che affrontano, la dottoressa Giuseppina Laura Candito, magistrato presso il Tribunale di Reggio Calabria, che discuterà degli aspetti giuridici e delle protezioni legali a tutela delle donne con disabilità vittime di discriminazioni e la dottoressa Giulia Cugliandro, psicologa, che interverrà sugli aspetti psicologici legati alla multidiscriminazini.

L’obiettivo del convegno è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere il dialogo tra le istituzioni e la società civile e individuare le strategie future per combattere le multidiscriminazioni.

Si tratta quindi di un importante momento associativo di confronto e di riflessione, patrocinato da i diversi Ordini professionali legati al tema del mondo della disabilità – il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, il Comitato delle Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologici della Calabria, il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria – a dimostrazione del costante e continuativo impegno di rete.