Venerdì aprono i nuovi locali della Farmacia Distrettuale dell’ASP di Reggio Calabria: servizio migliore ai cittadini

Saranno inaugurati venerdì prossimo, 1 agosto, alle 10.30, i nuovi locali della Farmacia distrettuale dell’Asp di Reggio Calabria, al piano terra dell’edificio di via Carlo Rosselli 7 – “Palazzo Sanità” – a Reggio Calabria.

Si tratta di uno spazio interamente ristrutturato, rispondente alle normative in materia, moderno, funzionale e accessibile.



La nuova farmacia dell’Asp ha una superficie di circa 170 metri quadrati e al suo interno sono presenti una sala d’attesa con servizi igienici dedicati, un locale di accettazione e distribuzione con spazio di consegna dei farmaci, il magazzino farmaceutico ed i locali di ufficio per il personale.

L’intervento strutturale garantirà ai cittadini un servizio migliore, riducendo i tempi d’attesa, spazi di accoglienza confortevoli e ai dipendenti una sede di lavoro più dignitosa.

Fin dalla sua istituzione, la farmacia del distretto di Reggio era stata al centro di accese proteste a causa della piccolissima sala d’attesa (solo nel 2023 era stato strutturato in via temporanea uno spazio decisamente più grande ma di fronte ai locali della vecchia farmacia) e delle lunghe file per i pazienti, causate dalla presenza di un solo sportello di erogazione dei farmaci; gli spazi destinati a magazzino inoltre erano suddivisi fra più plessi.

I nuovi spazi hanno permesso la realizzazione di una grande sala d’attesa dotata di totem per la prenotazione, di tre sportelli per la consegna dei farmaci, di una più razionale distribuzione delle funzioni di magazzino e di lavoro della farmacia; tutto ciò renderà più fluidi i processi e permetterà di contenere le attese. I nuovi locali consentiranno di ripensare anche il percorso di erogazione, per il quale sarà potenziata la dematerializzazione della gestione documentale ed avviata l’implementazione della prenotazione per il ritiro del farmaco, che fino ad oggi è attiva solo per i pazienti con Malattie rare e Fibrosi Cistica oltre che per il ritiro della Nutrizione Artificiale Domiciliare (Nad).

Il bacino di utenza della farmacia distrettuale di Reggio comprende i residenti nel Comune di Reggio Calabria per circa 170mila residenti; nel 2024 ha assistito circa 3.900 pazienti gestendo oltre 9mila piani terapeutici, con circa 19mila accessi da parte degli utenti, per circa 21mila erogazioni: questi i numeri relativi all’attività di distribuzione diretta della farmacia, che danno la dimensione del volume di attività del servizio fornito.

La distribuzione diretta di farmaci è riservata ai soggetti sottoposti a un particolare monitoraggio secondo le disposizioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), perché richiedono una specifica attenzione per garantire una corretta modalità di assunzione e maggiore aderenza terapeutica; possono essere farmaci innovativi e come tali soggetti a restrizioni di prescrizione per garantire uno stretto monitoraggio da parte della struttura sanitaria, farmaci ad alto costo (come ad esempio i medicinali per i trattamenti oncologici o delle malattie rare), altri farmaci particolari che richiedono un monitoraggio specifico, ad esempio farmaci neurologici per pazienti affetti da sclerosi multipla, farmaci per malattie rare, per pazienti affetti da HIV e HCV, per pazienti con malattie autoimmuni, etc.

Il nuovo spazio confortevole e qualificato risponderà alle esigenze dei cittadini con riduzione dei tempi di attesa per la consegna dei farmaci”.

È quanto si afferma in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.