Venerdì al Circolo Reggio Sud la presentazione del libro “Le Nuvole e la Città”, scritto dal sociologo Fulvio D’Ascola

Venerdì 23 febbraio alle 19:00, al Circolo Reggio Sud il mondo delle relazioni sociali si trasforma in infotainment con la presentazione del libro “Le Nuvole e la Città”, scritto dal sociologo Fulvio D’Ascola edito da Laruffa editore. Lo spazio del Circolo diventa luogo di scambio di cultura, con l’interazione iniziale di Stefania Maimone che dialogherà con l’autore, per poi entrare nel vivo della multimedialità attraverso “The Book Show”; un video infotainment, con molta musica, supportato da allestimento di oggetti vintage che testimoniano il mondo giovanile degli anni settanta.

Il testo è un viaggio editoriale che unisce il racconto ed il saggio, coinvolgendo il mondo della scuola attraverso nuove metodologie didattiche, con uno sguardo verso le tematiche sociologiche per fare capire i mutamenti sociali, con il passaggio dalla società rurale a quella industriale, fino al compimento della società della comunicazione web e dei social network. Narrazioni di esperienze dell’autore nell’insegnamento di trincea” in contesti di rifugiati politici e multiculturali, ed in case di detenzione a pena attenuata, con l’obiettivo di fare comprendere come inclusione, educazione civica e legalità debbano partire dal basso. Il libro è stato presentato nel 2021 in occasione della manifestazione nazionale, giunta alla decima edizione “ Più libri,più liberi”; presso “La Nuvola Center” di Fuksas a Roma ed in seguito a Vibook Festival a Palazzo Grimaldi, all’interno delle manifestazioni identificate per “Vibo Capitale italiana del libro”. Prossimamente il libro sarà presentato a Villa Reimann a Siracusa. La scelta della location nel Circolo Reggio Sud nasce dall’esigenza di condividere la curiosità della conoscenza in stretto contatto con le persone con la

bellezza delle piccole cose.