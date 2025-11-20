Venerdì a Reggio Calabria l’Assemblea provinciale di Sinistra Italiana-AVS: obiettivo radicarsi nel territorio

È convocata, per venerdì 21 novembre alle 17, presso la sede di via Sbarre Inferiori 84, l’Assemblea provinciale di Sinistra Italiana-AVS.



L’incontro è aperto ai tesserati, ma anche ai simpatizzanti che vogliono avvicinarsi al partito da poco organizzatosi anche a Reggio.



AVS, oltre le battaglie e le proposte nazionali, che verranno illustrate durante la riunione, vuole essere serio interlocutore anche nelle dinamiche cittadine e metropolitane, temi anch’essi trattati nel corso dell’assemblea.

La relazione introduttiva sarà a cura del Segretario di Federazione, Demetrio Delfino. Saranno presenti i vertici della segreteria regionale, il dibattito è aperto e la relazione conclusiva sarà affidata al Segretario regionale Fernando Pignataro.