Vazzano, tutto pronto per la celebrazione del primo anniversario del Motoclub

Il presidente del Motoclub “Vazzano Bikers” Vincenzo Tigani ha annunciato la celebrazione del primo anniversario del sodalizio per il 22 dicembre presso la sede societaria invitando a cogliere “l’occasione perfetta per rafforzare i legami tra i soci e festeggiare il successo di questo primo anno, e, in particolare, per non dimenticare il nostro 1^ moto incontro a Vazzano”.

Nello specifico, venerdì i membri del Motoclub si riuniranno in moto vestiti da Babbo Natale a partire dalle ore 16 in Piazza Umberto I^ per consegnare cioccolatini ai bambini,

ai quali offriranno poi una bellissima e gustosa torta. “Questa iniziativa speciale – ha ribadito Tigani – celebra non solo il nostro impegno nel mondo del motociclismo, ma anche la nostra dedizione alla comunità. Vi invitiamo a unirvi a noi per condividere gioia e dolcezza in questa occasione significativa”.