Vazzano, lavori di messa in sicurezza: chiusa la strada “Stretto-Verdu”

In considerazione dell’avvio dei lavori, autorizzati dal Comune di Vazzano, di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria della strada comunale “Stretto-Verdu” – che comportano un intervento sul piano viario, in modo invasivo, con mezzi e personale specializzato – ed al fine di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità degli operai al lavoro per limitare il transito veicolare sulla via, il sindaco Vincenzo Massa ha emesso un’ordinanza per disporre la chiusura, dal 5 maggio e fino alla fine dei lavori, della stessa strada fatta eccezione per il solo accesso all’impianto Ecocall e ai soli residenti, in entrambi i sensi di marcia e secondo la segnaletica installata.