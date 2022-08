Vasto incendio a Catanzaro: panico tra gli abitanti, ma nessun ferito [FOTO]

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono state impegnate dalle ore 11.35 circa in Via Izzi de Falenta (zona sud di Catanzaro) per circoscrivere un vasto incendio di vegetazione. Le fiamme, propagatesi rapidamente a causa del vento, sono arrivate a lambire alcune abitazioni. Hanno operato 2 squadre boschive dei Vigili del Fuoco, 1 squadra della sede centrale, la squadra del distaccamento di Sellia Marina ed una autobotte per rifornimento idrico per un totale di 8 mezzi e 25 unità, oltre ad una squadra di Calabria Verde. Sul posto a coordinare le operazioni di soccorso ed il mezzo aereo regionale è stato il Direttore per le Operazioni di Spegnimento Ispettore Antincendio Esperto Massimo Conforti. Seguito richiesta effettuata dallo stesso, sono giunti sul posto di 2 canadair ed un elicottero regionale.

Numerose le richieste pervenute presso la Sala operativa 115 di Catanzaro. La densa ed altissima colonna di fumo originata dalla combustione è visibile a diversi chilometri di distanza.

Il massiccio intervento dei Vigili del Fuoco è valso a difendere dalle fiamme le numerose abitazioni. Panico tra gli abitanti della zona ma nessun danno a persone. La situazione allo stato attuale è sotto controllo.