Variazione di Bilancio, Succurro (Occhiuto Presidente): “Nuove risorse per sanità, territori e famiglie”

“Con l’ultima variazione di Bilancio approvata dal Consiglio regionale, la Calabria compie un passo importante di responsabilità amministrativa e di attenzione ai bisogni dei cittadini”. Lo afferma la consigliera regionale Rosaria Succurro, del gruppo Occhiuto Presidente, commentando il provvedimento licenziato dall’assemblea di Palazzo Campanella. “Si tratta di una manovra importante, resa possibile – precisa la consigliera regionale – anche dall’utilizzo di somme accantonate, adesso destinate a esigenze primarie e a emergenze del territorio calabrese”.

“Oltre 3,2 milioni di euro – dettaglia Succurro – vengono indirizzati alla sanità. Queste risorse contribuiscono al percorso di rilancio del Servizio sanitario regionale voluto dal presidente Roberto Occhiuto, che ha già prodotto risultati significativi, dall’uscita dal commissariamento al più ampio piano di assunzioni degli ultimi anni”. Succurro sottolinea, inoltre, che tali risorse serviranno anche a sostenere il reclutamento di medici e specialisti, con l’obiettivo di consolidare la continuità assistenziale e migliorare l’offerta sanitaria nei presìdi più esposti alle carenze di organico. Ampio spazio, poi, agli interventi per i territori colpiti dal maltempo. “Sei milioni di euro – prosegue la consigliera regionale – vengono destinati ai Comuni che hanno subito danni a causa degli eventi meteorologici. Sono fondi essenziali per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, per la messa in sicurezza del territorio e per gli interventi urgenti richiesti dalle amministrazioni locali”. “Doveroso – continua Succurro – il sostegno previsto per le famiglie delle vittime della strage di Amendolara, segno di attenzione istituzionale e di vicinanza concreta davanti a una tragedia che ha colpito molto l’intera Calabria”. Infine, Succurro richiama anche le nuove risorse per il trasporto pubblico locale agevolato. “Questa misura conferma l’attenzione verso servizi essenziali e – sottolinea la consigliera – verso categorie che svolgono funzioni rilevanti per la collettività. Continuiamo a lavorare – conclude Succurro – con spirito di servizio e senso delle istituzioni, per dare alla Calabria servizi migliori e le risposte che servono”.