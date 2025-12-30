Vandir Dal Pozzo: “Obiettivo dichiarato Domotek è la promozione in A2”

Un girone d’andata da incorniciare, una vittoria di carattere in casa di una delle pretendenti alla Coppa Italia, e un clima di gruppo che, dalle parole dell’assistant coach Sergio Vandir Dal Pozzo, sembra essere il vero punto di forza.

La Domotek Volley Reggio Calabria vive un momento di slancio e dopo la pausa natalizia traccia un bilancio più che positivo.

“Devo dire che sta andando tutto bene, tutto benissimo. Sono felicissimo del lavoro che stiamo svolgendo”.

Dove può arrivare questa squadra? “Dall’inizio abbiamo spinto i giocatori a lavorare quotidianamente per salire in Serie A2. Quello è l’obiettivo dichiarato”.

I motivi di soddisfazione abbracciano per intero il network SportSpecialist: dalle due squadre di Serie C, maschile e femminile, passando per il settore giovanile: “Siamo reduci dalla festa del settore giovanile in compagnia di Valerio Vermiglio, un campionissimo che tutti stimiamo e la Serie A3 fa da traino. I numeri dell’attività giovanile stanno aumentando. E io sono contento, perché durante il mio percorso ha lavorato tanti anni con i settori giovanili e vedere la crescita da un anno all’altro è uno spettacolo.

Tutto ciò si riflette sulla prima squadra, che ogni volta porta più persone nel palazzetto, più gente coinvolta nella pallavolo. Questo è bello per Reggio Calabria”.

Il gruppo come sta dopo la vittoria di Lecce? “La parola giusta è: il gruppo. Perché abbiamo vinto contro una squadra che voleva vincere a tutti i costi, per qualificarsi in Coppa Italia. Noi eravamo senza due, tra virgolette, titolari come Zappoli e De Santis. E comunque sia, il gruppo ha dimostrato di essere veramente forte e ci ha portato questa vittoria che ha dato una spinta immensa nell’ultima gara di andata. Il bello è che chi entra dalla panchina è come se avesse giocato sempre, con la giusta mentalità”.

“Sto parlando in particolare di Matteo Mancinelli e di Massimiliano Lopetrone, che si conferma ancora una volta super affidabile. Io vivo quotidianamente l’allenamento, so cosa fanno, so che si impegnano veramente alla grande tutti i giorni. Ha pagato: abbiamo visto un libero in campo convinto di sé come Lopetrone, che ha dato una mano grossissima alla squadra, e Mancinelli che ha fatto una bellissima gara e sembrava fosse in campo da tanto. Grandi segnali anche per tutti gli altri componenti del roster: c’è Parrini che scalpita per far bene, ma non solo lui, Spinello, Motta che è arrivato adesso, Francesco Ciaramita, eccetera”.

“A gennaio ci sono due impegni ravvicinati molto importanti. La prima gara di ritorno contro la Green Volley Galatone, dopodiché subito abbiamo la gara contro la EnergyTime Spike Campobasso in Coppa Italia. Quindi prepariamoci bene, perché sarà una nuova sfida e dobbiamo pianificare per bene questo nostro campionato e la Coppa Italia”.