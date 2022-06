Vallelonga, successo per la due giorni di “Scuola Attiva”

Una due giorni di sport e divertimento, all’insegna dell’amicizia e della condivisione, ha avuto come protagonisti gli alunni delle scuole primaria e secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga, presieduto dalla dirigente Eleonora Rombolà. L’iniziativa, curata e finanziata dalla società “Sport e Salute”, si è tenuta lunedì 6 e martedì 7 giugno presso il palazzetto dello sport e il campo sportivo di San Nicola da Crissa, strutture recentemente rinnovate. Dopo l’accoglienza da parte del sindaco, Giuseppe Condello, bambini e ragazzi hanno disputato partite di pallavolo e di calcio, guidati dagli esperti e dai tutor sportivi:

ciascun alunno in campo si è fatto portatore dei sani valori che lo sport proclama, dimostrando correttezza e rispetto dell’avversario. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno tenuto a ringraziare il segretario di Sport e Salute Walter Malacrino, i docenti referenti del progetto professor Francesco Gagliardi – che ha evidenziato “l’importanza dello sport come strumento di crescita fisica, valoriale e sociale” dicendosi “convinto che educare gli studenti ai valori dello sport, sensibilizzando gli stessi a principi fondamentali per la convivenza civile, quali il gioco di squadra, la lealtà, il rispetto reciproco e delle regole, abbia un alto valore educativo” – per la secondaria di I grado e l’insegnante Maria Assunta Carnovale per la scuola primaria e tutti gli esperti che hanno seguito i piccoli sportivi.

Ringraziamenti sono stati espressi nei confronti dell’Amministrazione comunale di San Nicola da Crissa nella persona del sindaco Giuseppe Condello per aver concesso l’utilizzo del palazzetto dello sport e dello stadio sportivo e alla Società Cooperativa Stella del Sud per la collaborazione e la disponibilità. Hanno partecipato alla manifestazione tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga.