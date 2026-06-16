Vallelonga riparte nel segno di Servello: Rizzuto vicesindaco e Mandarano assessore

È ufficialmente partita la nuova consiliatura a Vallelonga, dove venerdì scorso ha avuto luogo il Consiglio comunale d’insediamento. La cittadina delle Preserre riparte sotto la guida di Abdon Egidio Servello, sindaco che ha già avuto modo di amministrare e conoscere a fondo i punti di forza e di criticità locali. Il nuovo corso rappresenta sotto diversi profili la prosecuzione di un percorso: dopo l’esperienza di Maria Grazia Mazzotta, bruscamente interrottasi alla vigilia di Natale con la sfiducia nei confronti del sindaco ed il successivo commissariamento, le elezioni hanno riportato in sella l’ex primo cittadino, che – superata l’avversaria che si era ricandidata – si è rimesso subito al lavoro. Servello ha provveduto a nominare la Giunta indicando Marisa Rizzuto quale vicesindaco e Antonio Mandarano come assessore, mentre il ruolo di capogruppo di maggioranza è stato affidato a Francesca Squillace. Il nuovo Esecutivo avrà il compito di riannodare i fili amministrativi e rilanciare un cammino di sviluppo stabile. Oltre a questi esponenti, faranno parte del Consiglio anche Vito Galati, Giuseppina Pullella, Maria Antonietta Galati, Anthony Mandarano, Giuseppe Vetrò ed Angelo Massa.