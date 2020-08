Vallelonga, presentato il romanzo esistenzialista “Morire in erezione”

Si è tenuta oggi, presso la Villa comunale di Vallelonga, in una piacevole atmosfera estiva, la presentazione del libro “Morire in erezione”, romanzo esistenzialista bukowskiano di Daniel Monardo, scrittore emergente nato a Roma ma con radicate origini calabresi che con la sua opera d’esordio ha saputo catturare l’interesse dei presenti.

In un clima informale in cui l’ironia, alternata a momenti musicali eseguiti dallo stesso autore che è anche musicista e cantautore, ha alleggerito le importanti riflessioni sulla vita, c’è stata la possibilità di scoprire un romanzo capace di catapultare nella beat generation, quella generazione di scrittori crudi e per questo reali come realista, e perciò carico di verità (non in senso assoluto), ed è apparso Daniel Monardo con il suo lavoro. Siro Minardi, protagonista del libro e alter ego dell’autore, ha messo in discussione la sua vita e nell’ascoltarlo i presenti non hanno potuto fare a meno che interrogarsi sulla propria esistenza. Nessuna rotta è stata tracciata e nessun consiglio utile dispensato per vivere al meglio. Solo domande che hanno generato piacevoli dubbi e dialoghi sugli stessi.

“In molti – ha affermato Daniel Monardo – mi stanno chiedendo di cosa parla il mio libro. Chi lo ha letto già lo sa e inoltre ha dato un senso personale alla storia di Siro Minardi. Potrei rispondere semplicemente raccontando le vicissitudini del protagonista ma sarebbe riduttivo e non soddisferebbe la curiosità della domanda. In generale parla di vita e più specificatamente in qualche modo, della vita di ognuno. Forse quindi ‘Morire in erezione’ parla di me ma anche di te o forse, cosa ancora più probabile, parla dell’ingombrante niente che ci circonda nella speranza forse vana, che si tramuti in un tutto che non sapremo mai riconoscere ma verso il quale è giusto ambire anche nella certezza del fallimento”.