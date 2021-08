Vallelonga, mercoledì il premio “Solidarietà Covid-19”

Sarà Vallelonga, centro nella Valle dell’Angitola ad ospitare mercoledì il premio “Solidarietà Covid-19” della Filitalia International chapter di Vibo Valentia. Il comune amministrato da Egidio Servello, con entusiasmo, ha accolto l’invito del chapter vibonese per ospitare l’evento al cui interno è previsto un dibattito con esperti del settore che si stanno occupando della crisi pandemica.



Il titolo scelto dagli organizzatori è: “La società della post pandemia: linee di prevenzione e prospettive di intervento pedagogico”, sul quale interverranno la dottoressa Francesca Dastoli, dirigente medico del dipartimento di prevenzione Asl Roma 2, il dottor Antonio Talesa in qualità di responsabile dell’emergenza Covid per l’Asp di Vibo Valentia, il presidente dell’associazione nazionale pedagogisti ed educatori Davide Piserà. Il dibattito, che sarà coordinato da Bruno Congiustì, editore de “La Barcunata”, vedrà l’intervento della dottoressa Rocio Angulo Mendez, medico cubano che racconterà l’esperienza nell’isola caraibica e il supporto della brigata medica in Italia. Spazio anche alla ricerca, con l’antropologo Pino Cinquegrana che si occuperà delle malattie nella Valle dell’Angitola, il libro che a breve sarà presentato a Maierato. Iniziativa che sarà aperta dai saluti del primo cittadino di Vallelonga Egidio Servello, del presidente del chapter di Vibo Valentia della Filitalia International Nicola Pirone e dal professor Pasquale Nestico, cardiologo e fondatore della Filitalia. Durante l’iniziativa saranno consegnati gli attestati a chi si è impegnato per dare assistenza alle popolazioni colpite dal Coronavirus. L’evento sarà visibile in diretta streaming su youtube.com/kalabriatv/live. Partner della manifestazione socio-culturale saranno la cooperativa Calabria Futura, il museo de “La Barcunata”, la Consulta delle associazioni della Valle dell’Angitola, Ainsped, Kalabriatv.it, la rivista “La Barcunata” e Villa Sara. L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 18.30 presso la Fontana del Boschetto in piazza Monserrato.