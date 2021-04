Vallelonga, liquido e oggetti infiammati contro l’auto del professor Ierullo. Il movimento “Noi”: “La Polizia identificherà la matrice del gesto”

Si trovava nella sua auto quando ha sentito il rumore della caduta di un liquido e poi ha scorto il lancio di un oggetto incendiario in direzione della sua vettura. Ha vissuto momenti di paura Cesare Ierullo, docente dell’Istituto alberghiero di Serra San Bruno e delegato politico del movimento “Noi” di Vibo Valentia, che ha provveduto a sporgere denuncia al Commissariato di Polizia di Serra San Bruno. Nella denuncia emerge che il 54enne si trovava parcheggiato nei pressi della sua abitazione a Vallelonga quando sono accaduti i fatti narrati.

La Squadra Mobile ha, di conseguenza, avviato le indagini non escludendo alcuna pista.

Sul caso è intervenuto il movimento “Noi” che ha rilevato che “l’evento delittuoso” è accaduto a poche ore dalla nostra nota stampa con la quale abbiamo comunicato il contenuto della nostra lettera inviata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Mario Draghi e autorità di Governo, con la quale, per l’ennesima volta abbiamo denunciato della Calabria mala politica e corruzione e della Regione Calabria, mala gestione della Sanità e dei vaccini anti-Covid19”. “Non vogliamo credere – hanno spiegato gli esponenti del movimento – che abbiano colpito il professor Cesare Ierullo per inviarci un avvertimento. In ogni caso sappiano, se questa è stata l’intenzione, che stiamo tutelando la nostra vita, quella delle nostre famiglie, della nostra comunità e degli indifesi e che per tale motivo, non possiamo fermarci e non ci fermeremo e che il professor Cesare Ierullo rappresenta a tutti gli effetti un componente del nostro corpo politico”.

“Ci affidiamo alla Polizia di Stato e a chi sta conducendo le indagini – hanno concluso – chiedendo sin da ora allo stimatissimo Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, di valutare ogni possibile azione per la tutela del professor Cesare Ierullo e per identificare al più presto le cause dell’accaduto in un contesto nel quale molto spesso la verità si cela dietro qualsiasi pretesto. Tutto il movimento sturziano ‘Noi’ è accanto al professor Cesare Ierullo”.