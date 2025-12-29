Vallelonga, i sei ex consiglieri attaccano Mazzotta: “Non rispettati gli accordi pre-elettorali, riscontrate dinamiche opache”

“Non sono state un gesto improvviso né il frutto di ambizioni personali, come si è cercato di rappresentare all’esterno” ma “l’esito maturo e sofferto di un percorso amministrativo che, nel tempo, ha evidenziato criticità sempre più profonde e non più sanabili”.

I sei consiglieri comunali (Anthony Mandarano, Vito Galati, Maria Antonietta Galati, Giuseppina Pullella, Antonio Mandarano e Marinella Ciconte” che hanno contestualmente rassegnato le dimissioni decretando la fine dell’esperienza Mazzotta forniscono la loro versione dei fatti e spiegano i motivi della decisione adottata.

“Nel corso del mandato – affermano replicando all’ormai ex sindaca – non si è mai consolidato quel rapporto di collaborazione istituzionale indispensabile per il corretto funzionamento del Consiglio comunale e per l’attuazione degli indirizzi politici condivisi. Anche in presenza di questioni gravi e urgenti – sottolineano – la Giunta ha spesso agito senza un reale confronto con la maggioranza dei consiglieri, assumendo posizioni sistematicamente contrarie alle proposte avanzate e mostrando una chiusura costante al dialogo e alla comprensione delle motivazioni politiche espresse dal Consiglio. Tale atteggiamento ha determinato il venir meno del rapporto fiduciario e reso impossibile proseguire in modo costruttivo l’attività di indirizzo e controllo”.

I sei ex consiglieri smentiscono inoltre l’ipotesi secondo cui le origini della scelta concretizzatasi la vigilia di Natale siano da individuare in richieste non esaudite concernenti la composizione dell’Esecutivo cittadino: “è necessario chiarire con fermezza – asseriscono – che le dimissioni non sono state determinate dalla rivendicazione di posti in Giunta. Al contrario, quando la sfiducia politica nei confronti del sindaco è divenuta ormai evidente, non vi era più alcuna volontà di ricoprire incarichi esecutivi”. A loro avviso, “la questione centrale resta invece la mancata osservanza degli accordi pre-elettorali, che prevedevano il coinvolgimento dell’intera maggioranza nell’organo esecutivo attraverso un meccanismo di rotazione degli assessori. A tali impegni non è stato dato seguito, preferendo una Giunta ristretta, fondata su legami diretti e personali, con un’evidente concentrazione del potere decisionale e un progressivo svuotamento del ruolo del Consiglio”.

Le diversità di vedute si estendono anche ad altri aspetti: “parimenti infondata – sostengono – è ogni allusione a presunte assenze o disimpegno. I consiglieri dimissionari sono sempre stati presenti ai Consigli comunali, esercitando con responsabilità e continuità il proprio ruolo istituzionale. Le dimissioni non sono state un atto di fuga, ma l’ultimo passaggio di un percorso lungo e ponderato.Da mesi, infatti, si valutava con grande senso di responsabilità l’ipotesi di interrompere anticipatamente il mandato. Si è scelto consapevolmente di attendere, nella speranza di un cambiamento di metodo e di un recupero del confronto politico. Purtroppo, nonostante le ulteriori opportunità concesse, la situazione è progressivamente peggiorata, rendendo sempre più evidente l’impossibilità di proseguire”.

Quanto ai “richiami a legalità e trasparenza”, gli ex consiglieri rilevano che “non possono bastare dichiarazioni di principio” poiché “restano irrisolti e politicamente rilevanti affidamenti a familiari, incarichi conferiti a professionisti legati da rapporti diretti, promesse e proposte di incarichi tecnici estranee ai principi di imparzialità e trasparenza, che rientrano nelle competenze degli uffici e non in quella degli organi sindacali”. Accuse che diventano pesanti nel passaggio successivo: “a ciò si aggiungono prese di posizione nette, successivamente ritrattate, quando entravano in gioco interessi economici personali e diretti, come nel caso della realizzazione del parco eolico sul territorio comunale”.

Infine, “rispetto al presunto agire esclusivo per il bene della comunità”, i sei esponenti politici sentenziano che “non possono essere taciute dinamiche opache, complicità e rapporti con soggetti terzi, spesso alimentati da risentimenti personali e politici, che hanno finito per ostacolare l’azione amministrativa e compromettere il benessere di una piccola comunità già fragile. In oltre diciotto mesi di governo – rimarcano – è mancata una reale capacità programmatoria, una visione di sviluppo e un miglioramento concreto dei servizi”. La conclusione è gelida: “le dimissioni sono state, dunque, un atto di responsabilità politica, assunto a malincuore ma nell’esclusivo interesse della collettività, per porre fine a una gestione che non garantiva più stabilità, continuità amministrativa e corretto perseguimento dell’interesse pubblico”.