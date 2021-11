Vallelonga, brutto incidente con la moto: diverse fratture per un 41enne

Brutto incidente stamattina per un 41enne originario di Reggio Calabria a Vellelonga. Per cause in corso di accertamento, l’uomo, che stava partecipando ad una gara di enduro, è andato a finire sul suolo riportando la frattura di una vertebra cervicale e quattro fratture costali, di cui due scomposte. È stato portato con un’ambulanza della Croce rossa all’ospedale di Serra San Bruno, dove è stato prontamente immobilizzato e stabilizzato e dove è stata eseguita la diagnosi. Nel primo pomeriggio, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro nel Reparto di Neurochirurgia. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.