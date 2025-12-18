Vallelonga, a scuola di donazione e solidarietà

Si è svolto nella mattina odierna, presso la palestra della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga, un significativo incontro dal titolo “Un piccolo gesto per te, un futuro migliore per gli altri”, rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

L’evento, dedicato ai valori della donazione, del volontariato e della solidarietà, ha visto la partecipazione di Cosmo Gallizzi, presidente dell’Avis provinciale di Vibo Valentia, di Vincenzo Scidà, presidente dell’Avis comunale di Vazzano, di Ilenia Tavella, referente Admo Calabria, di Cinzia Zaffino, donatrice Admo, e del professor Marco Rossi, direttore della SOC di Ematologia dell’A.O.U. “R. Dulbecco” di Catanzaro. A coordinare i lavori la professoressa Maria Rosaria Franzè.

L’incontro rientra tra le iniziative promosse dall’Istituto nell’ambito della “Settimana della solidarietà”, voluta dal dirigente scolastico Rocco Olivadese in occasione della Giornata Internazionale della solidarietà umana, che ricorre il 20 dicembre.

Nel corso della manifestazione, grazie all’intervento dei relatori, è emersa con forza l’importanza della donazione del sangue e del midollo osseo come gesto concreto di solidarietà e di responsabilità verso il prossimo. “Donare – è stato sottolineato – significa offrire una reale possibilità di vita a chi affronta malattie gravi e significa avere la consapevolezza che la salute non è mai solo una questione individuale, ma un bene che riguarda l’intera comunità”.

Particolarmente toccanti sono stati, poi, gli interventi di Ilenia Tavella e Cinzia Zaffino, che hanno condiviso la loro personale esperienza in qualità di donatrici del midollo osseo, offrendo al pubblico una testimonianza autentica e coinvolgente.

Tra un intervento e l’altro, gli alunni presenti hanno illustrato cartelloni, video, brochure e segnalibri esplicativi sul tema della donazione, realizzati con il supporto e la guida dei docenti di Matematica e Scienze dell’Istituto.

Nel suo messaggio conclusivo, il dirigente scolastico ha evidenziato come i temi affrontati richiamino in modo diretto i valori fondamentali della cittadinanza attiva, quali il rispetto delle regole, la responsabilità individuale e collettiva, la partecipazione consapevole alla vita della comunità e l’attenzione verso l’altro; ha, inoltre, precisato che – grazie alla raccolta fondi avviata nei diversi plessi durante la Settimana della solidarietà e su decisione del Consiglio di Istituto – saranno donati al reparto di Oncoematologia dell’A.O.U. “R. Dulbecco” di Catanzaro diretto dal professor Rossi, un PC e una stampante.

La restante parte dei fondi raccolti sarà, invece, devoluta all’Airc per il sostegno alla ricerca oncologica.