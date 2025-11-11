Valentina propone “Whisky”: parole e musica che accarezzano l’anima

Non mascherare la propria identità, anzi esserne orgogliosi, regalando poi agli altri la propria esperienza attraverso le note. Sulla scena musicale irrompe Valentina Mazzocca, cantante catanzarese, che presenta il suo brano di lancio: “Whisky”. La coinvolgente opera è il risultato del combinato disposto di lavoro e passione vergate Andrea Gallelli (che cura arrangiamenti e registrazioni) e Sergio Gambino (che traduce le emozioni trasformandole in parole). Il prodotto finale è una canzone all’apparenza per tutti, in realtà solo per chi ne riesce a sviscerare il lato sensibile presente in ognuno di noi.

Sabato, a Serra San Bruno, ci sarà l’esibizione che farà assaggiare un sorso di quel “Whisky” a quanti vorranno farsi accarezzare la mente ed il cuore dallo stile ereditato da top del settore come Pino Daniele, James Senese, Lucio Dalla ed Esperanza Spalding.

Uno stile rielaborato in chiave ancor più moderna e che fa trasparire una vocazione che ha contraddistinto Valentina sin da bambina: la tenacia, l’amore per il suono, l’arte di raccontare e raccontarsi hanno fatto il resto. Oggi Valentina è pronta a prendersi la scena entrando nell’anima della gente con una potente originalità e la voglia di riscoprire i tratti più profondi del proprio io.