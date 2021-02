Vaccino, per Forza Italia occorre dare “priorità ai dipendenti dell’agroalimentare”

“Il gruppo parlamentare di Forza Italia in Commissione agricoltura del Senato, nell’ambito del ciclo di audizioni sulle problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causate dall’emergenza Covid-19, si è impegnato nel proporre al Governo di procedere alla vaccinazione dei dipendenti del comparto agroalimentare”.

Lo afferma la senatrice Fulvia Caligiuri, in qualità di capogruppo di Forza Italia in Commissione Agricoltura. “È di fondamentale importanza – aggiunge – garantire ai dipendenti del comparto priorità nelle liste d’attesa per le vaccinazioni al fine di tutelarne la sicurezza sanitaria e facilitare la gestione di un sistema che, anche durante il lockdown più duro, non si è mai fermato”.