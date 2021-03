Vaccino anti-Covid nel Vibonese: prenotazioni online consentite per i punti di Serra San Bruno e del capoluogo di provincia

Serra San Bruno e Vibo Valentia sono i due centri sperimentali della medesima provincia presso i quali è possibile prenotarsi per effettuare la vaccinazione anti-Covid tramite la piattaforma di Poste italiane. In questa fase sono gli ultraottantenni a poter essere ammessi alla prenotazione.

In particolare, nella città della Certosa, dopo la giornata di vaccinazioni presso l’ospedale, è divenuto operativo il punto presso la sede del Distretto sanitario: anziani residenti nell’hinterland stanno già usufruendo del servizio.

Il Comune ha messo a disposizione uno specifico numero da contattare in caso di necessità per la compilazione delle schede online: l’Ufficio dei Servizi sociali è a disposizione per fornire supporto e chiarimenti.

Una buona notizia per Serra San Bruno che, in questa fase di difficoltà, si propone come punto di riferimento.