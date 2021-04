Vaccinazione anticovid, tutto pronto per il vax days previsto dall’1 al 4 maggio: tutte le informazioni utili

Tutto pronto per il vax days promosso dalla Regione Calabria, dal Commissario ad acta per la sanità Guido Longo, Protezione Civile, Difesa Saverio Pirro e Croce rossa. Dall’1 al 4 maggio è prevista infatti, una nuova campagna vaccinale per incrementare le somministrazioni over 80, soggetti fragili, persone dai 60 ai 79 anni di età, insegnanti e caregiver.

Agli over 80 ed ai soggetti fragili sarà somministrato il vaccino Pfizer mentre, a tutti gli altri, l’Astrazeneca, salvo incompatibilità risultanti in fase di anamnesi. La procedura di prenotazione per i caregiver sarà attivata nelle prossime ore e, comunque, entro il 1° maggio.

21 i punti vaccinali dislocati su tutto il territorio regionale.

Da oggi giovedì 29 aprile è attivo un numero regionale – 0961 789775 (operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, sabato dalle ore 9 alle ore 13, festivi esclusi) – per chiedere informazioni, comunicare disagi ai quali gli operatori cercheranno di dare risposte o soluzione in tempi rapidi. Si ricorda che è obbligatorio prenotarsi sulla piattaforma on line www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Per prenotarsi, si può inoltre chiamare o mandare un sms al numero verde 800.00.99.66.

Per l’Azienda sanitaria di Vibo Valentia i punti vaccinali sono i seguenti:

Vibo Valentia presso il Palavalentia dalle ore 9,00 alle ore 20,00

Serra San Bruno presso il Palazzetto dello Sport dalle ore 9,00 alle ore 20,00

Ricadi presso il Palazzetto dello Sport dalle ore 9,00 alle ore 20,00

Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria Maria Bernardi, affiancato dal direttore sanitario aziendale Antonio Talesa, nel pomeriggio di ieri ha riunito la task-force per mettere a punto i dettagli dell’organizzazione.

Previsto un notevole schieramento di personale per affrontare nel migliore dei modi l’imminente maratona vaccinale con l’intento di aumentare, in modo considerevole, il numero dei soggetti a cui somministrare il vaccino anticovid-19.

Saranno 26 i medici vaccinatori che, unitamente ad altri operatori sanitari, agli amministrativi e ai volontari, si occuperanno di gestire la vaccinazione anticovid durante il vax days.