Vacanze in arrivo: perché scegliere il trolley?

Le vacanze sono un momento di puro relax e divertimento per famiglie e singole persone, e per affrontarle al meglio si scelgono dei modelli di valigia più adeguati alle proprie esigenze. Sono presenti svariate valigie in commercio in grado di rispettare le varie preferenze e richieste della clientela, e tra le varie più utilizzate vi è il trolley.

Quest’ultimo consiste in un modello di valigia versatile e disponibile sia in modello morbido sia rigido. Presentano delle caratteristiche differenti apposite per rispettare diverse esigenze. I modelli rigidi sono adeguati contro fenomeni atmosferici come umidità e pioggia, e risultano quindi più resistenti.

Vengono inoltre utilizzati se si trasportano oggetti fragili e presentano una chiusura a combinazione o chiave.

Quelli morbidi invece sono adeguati per chi non ha particolari esigenze e rispetto ai modelli rigidi presentano dei taschini esterni e comodi. Potrebbe essere adeguato per chi non necessita di una suddivisione ottimale nello spazio interno e deve riporre poche cose in valigia.

Il trolley può anche essere scelto in quanto costituito da un manico capace di donare un movimento fluido: questo può anche essere esteso. Il braccio allungabile, se di qualità, è resistente e non intralcia quando viene riposto durante il caricamento della valigia.

Questa tipologia di valigia viene anche selezionata in quanto presenta delle ruote che si adattano al terreno dove si passeggia. Nello specifico è possibile scegliere due ruote fisse e adeguate per l’attraversamento di terreni accidentati, o in alternativa 4 di piccole dimensioni e adatte qualora si affrontino viaggi lunghi. E’ necessario pulirle frequentemente al fine di garantire dei movimenti fluidi. Se si mira ad avere una maggior stabilità è possibile prediligere un modello di 8 ruote.

Quale trolley scegliere per i viaggi

I trolley appositi per i viaggi possono essere differenti e più o meno comodi a seconda del tempo da trascorrere in vacanza. Se quest’ultima ha una durata breve di massimo uno o due giorni è possibile utilizzare un trolley facile da trasportare e comodo, come ad esempio un trolley firmato Piquadro.

A seconda della località si può consigliare un trolley in tessuto dove riporre il quantitativo di capi d’abbigliamento necessario. E’ inoltre adeguato scegliere un trolley di poco peso per un viaggio breve.

Qualora il viaggio sia un po’ più prolungato invece si consigliano dei trolley semirigidi e di media altezza, più capienti. E’ consigliabile utilizzare dei modelli aventi 4 ruote in modo da avere la giusta stabilità ed evitare gli urti. La dimensione può inoltre aiutare nel trasportare la valigia con facilità e avere maggior maneggevolezza.

I modelli rigidi o semirigidi sono adeguati per più giorni in quanto possono servire oggetti delicati, i quali grazie al rivestimento non possono rompersi.

Si consiglia inoltre di scegliere un manico che si adatti alla valigia: infatti trasportare per diverso tempo una piccola valigia con il manico estendibile potrebbe essere stancante.

Sono consigliati trolley di misure leggermente più grandi non solo per evitare facilmente degli ostacoli e avere maggior stabilità durante il percorso, ma anche in caso di shopping durante il soggiorno di vacanza: ad esempio, qualora ci si compra un paio di scarpe nuove o degli accessori, potrebbe non essere possibile riporle all’interno del bagaglio.

E’ quindi bene prestare attenzione anche a ciò che si deve comprare o meno prima di selezionare il trolley per la propria vacanza.