Va in scena l’ultima della stagione regolare per la Puliservice

Ventiduesima giornata: ultimissima di stagione regolare per la Puliservice Reggio Calabria.

Le ragazze giocheranno al Boccioni il turno casalingo contro la Rodinò di Siderno.

Le ospiti sono già certe del piazzamento playoff e si troveranno di fronte la corazzata Rossano.



Le amaranto, con ogni probabilità, invece, sfideranno nel week-end del 21 e 22 marzo lo Sporting Magna Graecia di Catanzaro, ottava del girone A, il girone parallelo.

Annata importante per il progetto Sportspecialist al femminile: valorizzate alla grande pallavoliste come Neri, Scibilia, Sartiano accanto ad un gruppo capitanato da Suelen Oliveira. Oltre a conquistare la leadership in classifica, ha fatto propria anche la qualificazione alle Finali di Coppa Italia che si disputeranno nel week-end del 14 e 15 marzo, con le reggine che vivranno un derby di semifinale molto appassionante contro New Teodosis.