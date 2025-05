Va alla Redel Viola Under 19 la battaglia intensa contro il Domenico Savio: ora la seconda sfida a Messina

Dopo una battaglia intensa vinta per 83-77 contro il Domenico Savio, la Redel Viola Under 19 si prepara alla seconda sfida in programma stasera al PalaRussello di Messina.

Sono le semifinali del campionato Under 19 Gold dove, la formazione neroarancio è l’unica partecipante della Calabria accanto a tante compagini siciliane.

Coach Seby D’Agostino analizza la vittoria, ma guarda già alla prossima partita, sottolineando l’importanza del gruppo e della mentalità playoff.

“Una partita con alti e bassi, ma abbiamo chiuso forte”.

D’Agostino ha quindi commentato: “Bella vittoria, è la prima volta che li battiamo in questo percorso. È stata una gara molto intensa, con alti e bassi: siamo andati sotto, poi siamo riusciti a recuperare e a prendere qualche punto di vantaggio. Alla fine, siamo stati bravi a mantenere quel piccolo margine”.

La partita è stata equilibrata, con la Redel che ha sempre controllato i momenti decisivi, ma ora non c’è tempo per festeggiare: “È tutto molto strano, perché si gioca di nuovo a distanza di 24 ore, subito a Messina. Abbiamo avuto tantissime risposte dai ragazzi. Uno dei punti chiave della Redel è la profondità di squadra. Come quasi sempre, è difficile citare uno o due nomi perché la nostra forza è essere 11 giocatori che, bene o male, danno tutti il loro contributo. La nostra arma deve essere questa: tanta intensità e la capacità di trovare i giusti raccordi”.

D’Agostino ha poi parlato della prima squadra e della fase cruciale dei playoff che si giocheranno in casa del Monopoli domenica prossima, citando anche le parole del capo allenatore Giulio Cadeo: “Condivido totalmente quello che ha detto Cadeo nella sua recente intervista: questo è il momento di fare quadrato attorno alla squadra. Siamo arrivati al cuore del campionato, quello che aspettavamo da settembre. Tutto quello fatto finora conta, ma fino a un certo punto: ora inizia una nuova stagione, tutto si azzera e bisogna dare il massimo”.

I primi due raggruppamenti hanno dimostrato che niente è scontato, e D’Agostino ne è consapevole: “Sì, è sempre stato così, non è la prima volta che ci sono sorprese. Noi dobbiamo essere coscienti che ce la possiamo giocare con tutti. Si parte 0-0, iniziamo con gara 1 e poi vediamo come vanno le altre partite”.

Oggi la Viola Under 19 è chiamata a un’altra prestazione di carattere nella gara 2 contro il Domenico Savio. La squadra di D’Agostino vuole confermare la vittoria e allungare nella serie ben sapendo che sarà una nuova battaglia