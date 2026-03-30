Va ad asparagi e si perde: anziano recuperato e soccorso

Nel tardo pomeriggio di oggi una squadra di tecnici della Stazione Pollino del Soccorso Alpino Speleologico calabrese è intervenuta per il recupero di un uomo di 72 anni disperso in una zona particolarmente impervia nel territorio di Francavilla Marittima. L’uomo, originario della provincia di Cosenza, si era inoltrato nei boschi per cercare e raccogliere asparagi selvatici quando si è trovato in difficoltà in un’area faticosa e fitta di vegetazione. Il continuo contatto telefonico con l’uomo ha permesso il monitoraggio del suo stato di salute e il rapido raggiungimento dello stesso, che, fermatosi in un punto sicuro, ha atteso l’arrivo dei soccorritori. Rifocillato, è stato accompagnato e scortato fino alla macchina. Presenti sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

