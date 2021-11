Va a funghi e si perde nel bosco: non si hanno notizie di un 63enne

C’è preoccupazione per le sorti di un anziano signore che, a distanza di diverse ore, non è rientrato a casa. La stazione di Soccorso Alpino Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria è stata infatti attivata della centrale operativa del 118 di Reggio Calabria e dai Carabinieri Forestali per un cercatore di funghi di 63 anni, di cui non si hanno più notizie dalle 13. Le ricerche si stanno concentrando nel territorio di Barvi, comune di Mammola. Le condizioni meteo sono pessime a causa della pioggia e della fitta nebbia.

Presenti sul posto anche Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco.