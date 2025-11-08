Va a castagne e si perde nel bosco: ritrovato grazie all’elicottero dei Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono intervenuti a Camigliatello Silano, nei pressi del Villaggio Arca, per la ricerca di una persona dispersa nei boschi. L’operazione di ricerca è stata condotta in forma congiunta con la Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino e i Carabinieri. Il disperso è stato individuato e recuperato dall’equipaggio dell’elicottero Drago VF 67 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

Si tratta di un uomo di 58 anni, originario della provincia di Taranto, che si era smarrito dopo essersi allontanato dal gruppo con cui era in escursione, presumibilmente alla ricerca di castagne o funghi. L’uomo, in buone condizioni di salute, si è successivamente ricongiunto al gruppo di amici. L’intervento si è concluso positivamente grazie al coordinamento tra le forze impegnate sul posto.